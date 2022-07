Pubblicità

Agenzia ANSA

L'amministrazioneha proposto un programma che vieta nuove trivellazioni al largo delle coste atlantica e ... In questo modo il presidentela promessa elettorale di proibire qualsiasi ...LONDRA. Bernie Ecclestone nonla sua amicizia con Vladimir Putin e, in un'intervista concessa oggi a Good Morning Britain"... Nato,: 800 milioni in nuove armi nei prossimi giorni . Kiev: "... Biden tradisce promessa e apre a nuove trivellazioni - Ultima Ora WASHINGTON, 01 LUG - L'amministrazione Biden ha proposto un programma che vieta nuove trivellazioni al largo delle coste atlantica e pacifica ma consente una loro limitata espansione nel Golfo del Mes ...L'amministrazione Biden ha proposto un programma che vieta nuove trivellazioni al largo delle coste atlantica e pacifica ma consente una loro limitata espansione nel Golfo del Messico e al largo dell' ...