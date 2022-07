Berlusconi sogna in grande, Sky: Galliani contatta Icardi e Dybala per il Monza (Di sabato 2 luglio 2022) Il Monza di Silvio Berlusconi vuole puntare in alto e sogna grandi colpi come Icardi e Dybala. Lo sport ha anche questa caratteristica quella di far sognare i tifosi ed il presidente del Monza, sembra intenzionato a fare almeno un tentativo. Ovviamente non sarà semplice, anche perché il club lombardo è neopromosso in Serie A. Ma secondo Sky Adriano Galliani sta provando quantomeno a fare un sondaggio per Icardi, contattando direttamente Wanda Nara che fa anche da manager al marito. L’idea del Monza per Icardi è di chiedere al Psg di contribuire al pagamento dell’ingaggio del giocatore, oramai in rotta con il club parigino. Situazione in qualche modo analoga a quella di Neymar, a cui ... Leggi su napolipiu (Di sabato 2 luglio 2022) Ildi Silviovuole puntare in alto egrandi colpi come. Lo sport ha anche questa caratteristica quella di farre i tifosi ed il presidente del, sembra intenzionato a fare almeno un tentativo. Ovviamente non sarà semplice, anche perché il club lombardo è neopromosso in Serie A. Ma secondo Sky Adrianosta provando quantomeno a fare un sondaggio perndo direttamente Wanda Nara che fa anche da manager al marito. L’idea delperè di chiedere al Psg di contribuire al pagamento dell’ingaggio del giocatore, oramai in rotta con il club parigino. Situazione in qualche modo analoga a quella di Neymar, a cui ...

