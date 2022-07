Beppe Grillo pensa al ritorno a teatro (Di sabato 2 luglio 2022) (Adnkronos) – “Ragazzi, ho voglia di tornare sul palcoscenico…”. Beppe Grillo accarezza l’idea di un ritorno sulle scene. Il garante e co-fondatore del Movimento 5 Stelle, apprende l’Adnkronos, avrebbe recentemente rivelato ad alcune persone a lui vicine l’intenzione di riabbracciare la sua passione di sempre, lo spettacolo. Un richiamo irresistibile per il comico genovese, alle prese con una delle fasi più difficili della sua creatura politica: da una parte le tensioni tra Giuseppe Conte e il premier Mario Draghi e le voci su una possibile uscita del M5S dalla maggioranza – che il garante vuole assolutamente scongiurare; dall’altra le fibrillazioni interne sulla regola del doppio mandato (blindata da Grillo nel suo recente viaggio a Roma) e i postumi della scissione di Luigi Di Maio. L’umore plumbeo dell’Elevato è ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 2 luglio 2022) (Adnkronos) – “Ragazzi, ho voglia di tornare sul palcoscenico…”.accarezza l’idea di unsulle scene. Il garante e co-fondatore del Movimento 5 Stelle, apprende l’Adnkronos, avrebbe recentemente rivelato ad alcune persone a lui vicine l’intenzione di riabbracciare la sua passione di sempre, lo spettacolo. Un richiamo irresistibile per il comico genovese, alle prese con una delle fasi più difficili della sua creatura politica: da una parte le tensioni tra Giuseppe Conte e il premier Mario Draghi e le voci su una possibile uscita del M5S dalla maggioranza – che il garante vuole assolutamente scongiurare; dall’altra le fibrillazioni interne sulla regola del doppio mandato (blindata danel suo recente viaggio a Roma) e i postumi della scissione di Luigi Di Maio. L’umore plumbeo dell’Elevato è ...

