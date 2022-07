Bellama’ nel pomeriggio di Rai 2 con Pierluigi Diaco | come sarà | le prime anticipazioni

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 2 luglio 2022) Non vi diciamo nulla di nuovo parlandovi del nuovo programma di Rai 2 che prenderà il posto di Detto Fatto. Trattasi diil programma condotto dache ancora prima di andare in onda, è già criticatissimo, visti i trascorsi del conduttore e gli ascolti portati a casa dai suoi ultimi programmi. Chiaramente è troppo presto per giudicare per cui attendiamo il mese di settembre, per seguire lepuntate del programma e dare un giudizio su quello che si farà! Nel frattempo, abbiamo raccolto per voi un po’ die cerchiamo di raccontarviquesto programma ( tra l’altro sono ancora in corso i casting in questi giorni per chi volesse partecipare a).viene presentato ...