Beach volley | World Tour 2022 Giardini Naxos Pokerissimo azzurro in semifinale!

Leggi su oasport

(Di sabato 2 luglio 2022) Mai tanta Italia in semifinale in un torneo del. Sono ben cinque le coppie azzurre che hanno raggiunto la top4 del Future di, un risultato che non ha molti precedenti anche nella storia dei tornei del circuito mondiale. Tre coppie femminili e due maschili con doppio derby in semifinale e dunque due posti assicurati per l’Italia: un ottimo risultato per il movimentoche sta crescendo a questi livelli. In campo maschile semifinale conquistata da Benzi/Bonifazi, teste di serie numero uno. che in mattinata sono stati sconfitti 2-1 (16-21, 21-16, 15-12) dagli olandesi Sengers/Boehlé e dunque costretti a disputare gli ottavi, dove hanno superato 2-0 (21-19, 21-14) gli argentini Azaad/Bueno. Nei quarti di finale la coppia azzurra ha battuto gli ungheresi Hajos/Streli 2-0 ...