Basta al Governo delle élite Gallo | “Si resta se difende gli ultimi”

(Di sabato 2 luglio 2022) Luigi, vice capogruppo del M5S alla Camera, lei ha parlato di “operazioni di palazzo a tutela dell’” e del premier Mario Draghi “che sta agendo fuori dal mandato che ha ricevuto da Mattarella”. Cosa intendeva dire? “Neglimesi abbiamo visto un degrado nell’azione delDraghi. Perché siamo partiti con il pieno sostegno al Reddito di cittadinanza e con una misura come il Superbonus che funzionava e con una diminuzionedisuguaglianze, certificata al termine del Conte 2. Col passare del tempo questo approccio nelè andato a spostarsi su un sostegno più forte alle multinazionali del Paese penalizzando quei settori imprenditoriali che stanno muovendosi all’insegna della Transizione green. Pensiamo a tutte quelle imprese edili che hanno innovato nelle ...

E occorrerebbe un intervento di natura 'paternalistica' da parte dello Stato o del governo, oggi ...avendo cultura politica né identità ma solo un coagulo di proteste finalizzate a contestare e,...della Lega che mina una possibile coalizione del centro destra e contesta la solidarietà al governo,... M5S, Lombardi: "Basta ricatti da Draghi. Riflettiamo se restare al governo. Decideremo con un voto degli iscritti" Il ministro degli Esteri Di Maio manda un messaggio alla sua ex formazione politica: "Chi minaccia crisi a giorni alterne non fa altro che indebolire il Paese".