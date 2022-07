Basket: Riccardo Moraschini in arrivo alla Reyer Venezia (Di sabato 2 luglio 2022) Riccardo Moraschini sarà un nuovo giocatore dell’Umana Reyer Venezia. L’ingaggio, che era sostanzialmente nell’aria, non è stato ancora ufficializzato, ma la società lagunare ha pubblicato un video sui propri canali social che non lascia spazio a dubbi. Ed è anche un modo originale per annunciare il nativo di Cento, che però non potrà debuttare subito con la sua nuova maglia. Moraschini, infatti, è sotto provvedimento di squalifica del Tribunale Nazionale Antidoping per positività al clostebol metabolita al termine di un controllo a sorpresa del 6 ottobre 2021. Basket: Italia Sperimentale, i 12 convocati per la trasferta nordamericana Il giocatore si è premurato di impugnare la sentenza, contestandola su motivazione di contatto accidentale con una persona che usava uno spray ... Leggi su oasport (Di sabato 2 luglio 2022)sarà un nuovo giocatore dell’Umana. L’ingaggio, che era sostanzialmente nell’aria, non è stato ancora ufficializzato, ma la società lagunare ha pubblicato un video sui propri canali social che non lascia spazio a dubbi. Ed è anche un modo originale per annunciare il nativo di Cento, che però non potrà debuttare subito con la sua nuova maglia., infatti, è sotto provvedimento di squalifica del Tribunale Nazionale Antidoping per positività al clostebol metabolita al termine di un controllo a sorpresa del 6 ottobre 2021.: Italia Sperimentale, i 12 convocati per la trasferta nordamericana Il giocatore si è premurato di impugnare la sentenza, contestandola su motivazione di contatto accidentale con una persona che usava uno spray ...

