Basket Reyer Venezia | arriva Riccardo Moraschini | “Ho il fuoco dentro”

Leggi su sportface

(Di sabato 2 luglio 2022)riparte dalla. La guardia-ala, classe 1991, sarà presentato dal club veneto dimartedì 5 luglio alle ore 17.00 al Taliercio. “Voglio ringraziare la, il presidente Federico Casarin e coach Walter De Raffaele per questa opportunità. Mi hanno subito fatto sentire importante e per me è gratificante che mi venga riconosciuto un valore che penso di avere. Sono contento finalmente che siata questa bella notizia, non vedevo l’ora” ha detto, pronto a tornare in campo dopo la squalifica per doping. Lo scorso gennaio infatti, il giocatore è stato squalificato per un anno dal Tna dopo essere risultato positivo al Clostebol Metabolita., che a marzo ha risolto il contratto ...