Basket: Italia Sperimentale, i 12 convocati per la trasferta nordamericana (Di sabato 2 luglio 2022) Coach Marco Ramondino ha scelto i 12 giocatori che faranno parte della trasferta nordamericana della Nazionale Sperimentale, originariamente affidata a Gianmarco Pozzecco e poi passata di mano una volta che il ruolo dell'ex assistente di Ettore Messina è cambiato. Questi i nomi che giocheranno nel torneo GLOBL JAM di scena a Toronto, e che vedrà al via anche le selezioni Under 23 di Canada, Stati Uniti e Brasile: #3 Micheal Chukwudelu Diego Anumba (1999, 192, A, Winthrop Eagles – NCAA) #8 Alvise Sarto (2000, 200, G/A, Novipiù JB Casale Monferrato) #12 Mattia Palumbo (2000, 198, G, Pallacanestro 2.015 Forlì) #13 Saverio Bartoli (2000, 191, P, Lux Chieti) #18 Federico Zampini (1999, 191, P/G, Top Secret Ferrara) #22 Ethan Vincenzo Esposito (1999, 201, A, Old Wild West Udine) #23 Maximilian Ladurner (2001, 207, C, Dolomiti Energia

