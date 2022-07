Basket 3×3, Giochi del Mediterraneo: Italia maschile, battuta l’Algeria, ma non basta per i playoff (Di sabato 2 luglio 2022) Arriva la prima vittoria per l’Italia di Basket 3×3 ai Giochi del Mediterraneo 2022 in svolgimento ad Oran (Algeria). Gli Under 23 azzurri vincono per 21-16 con l’Algeria nel terzo match del girone A della prima fase. Non basta, però, perché la differenza punti condanna gli azzurri che si giocheranno il nono posto finale. Parte bene l’Italia, che trova il primo punto con Gallo, poi dopo il pareggio dell’Algeria arriva l’allungo. Tiro da due punti di Valentini per il 3-1, poi un tiro libero di Chinellato e un altro canestro di Serpilli valgono il 5-1 dopo un minuto e mezzo di gioco. Un fallo tecnico di Valentini manda l’Algeria in lunetta per il -3, mentre gli azzurri non riescono a trovare più la via del canestro. Si arriva così al 4’ ... Leggi su oasport (Di sabato 2 luglio 2022) Arriva la prima vittoria per l’di3×3 aidel2022 in svolgimento ad Oran (Algeria). Gli Under 23 azzurri vincono per 21-16 connel terzo match del girone A della prima fase. Non, però, perché la differenza punti condanna gli azzurri che si giocheranno il nono posto finale. Parte bene l’, che trova il primo punto con Gallo, poi dopo il pareggio delarriva l’allungo. Tiro da due punti di Valentini per il 3-1, poi un tiro libero di Chinellato e un altro canestro di Serpilli valgono il 5-1 dopo un minuto e mezzo di gioco. Un fallo tecnico di Valentini mandain lunetta per il -3, mentre gli azzurri non riescono a trovare più la via del canestro. Si arriva così al 4’ ...

