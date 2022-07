Barcellona, ultima offerta al Bayern Monaco: 40 milioni per Lewandowski (Di sabato 2 luglio 2022) ultima offerta del Barcellona al Bayern Monaco per Robert Lewandowski. Il club spagnolo ha offerto 40 milioni di euro per il polacco, che più volte ha espresso la volontà di lasciare i bavaresi, e non intende andare oltre. In un incontro informale con la stampa catalana, il presidente blaugrana Joan Laporta ha fatto capire che il Barça attende ora una risposta dai bavaresi, che devono decidere se trattenere controvoglia un giocatore sulla soglia dei 34 anni (e il cui contratto scadrà nel 2023) o accettare la proposta, anche se inferiore ai 60 milioni richiesti. Il Barcellona ha previsto incassi ingenti attraverso una serie di operazioni (fra cui la cessione di una parte dei diritti tv per la Liga dei prossimi 25 anni) e con questo ... Leggi su sportface (Di sabato 2 luglio 2022)delalper Robert. Il club spagnolo ha offerto 40di euro per il polacco, che più volte ha espresso la volontà di lasciare i bavaresi, e non intende andare oltre. In un incontro informale con la stampa catalana, il presidente blaugrana Joan Laporta ha fatto capire che il Barça attende ora una risposta dai bavaresi, che devono decidere se trattenere controvoglia un giocatore sulla soglia dei 34 anni (e il cui contratto scadrà nel 2023) o accettare la proposta, anche se inferiore ai 60richiesti. Ilha previsto incassi ingenti attraverso una serie di operazioni (fra cui la cessione di una parte dei diritti tv per la Liga dei prossimi 25 anni) e con questo ...

