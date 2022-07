Barcellona: Depay può partire, i blaugrana chiedono circa 25 milioni di euro (Di sabato 2 luglio 2022) Tanti cambiamenti di mercato in casa Barcellona. Secondo quanto riporta As infatti, Memphis Depay sarebbe uno dei cedibili in casa blaugrana. Xavi non lo ha messo al centro del suo progetto, e con l’arrivo probabile di Lewandowski, il suo futuro sembra essere sempre più lontano dalla Spagna. 25 i milioni richiesti dal club, una richiesta non troppo presuntuosa per l’olandese, che nella scorsa stagione ha disputato 38 gare segnando 13 partite. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 2 luglio 2022) Tanti cambiamenti di mercato in casa. Secondo quanto riporta As infatti, Memphissarebbe uno dei cedibili in casa. Xavi non lo ha messo al centro del suo progetto, e con l’arrivo probabile di Lewandowski, il suo futuro sembra essere sempre più lontano dalla Spagna. 25 irichiesti dal club, una richiesta non troppo presuntuosa per l’olandese, che nella scorsa stagione ha disputato 38 gare segnando 13 partite. SportFace.

