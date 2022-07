Pubblicità

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Aveva rifiutato la chemio: muore a 58 anni Goram, portiere mito dei #Rangers - sportli26181512 : Aveva rifiutato la chemio: muore a 58 anni Goram, portiere mito dei Rangers: Aveva rifiutato la chemio: muore a 58… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: La leggenda dei Rangers, #AndyGoram, è morto - Gazzetta_it : Aveva rifiutato la chemio: muore a 58 anni Goram, portiere mito dei #Rangers - GPeppe34N : RT @fanpage: La leggenda dei Rangers, #AndyGoram, è morto -

Gli erano stati diagnosticati sei mesi di vita e Goram aveva rifiutato la chemioterapia che, secondo i medici, gli avrebbe dato appena novanta giorni di esistenza in più. Il mondo del calcio piange Andy Goram, l'ex leggendario portiere dei Rangers. Il 58enne era in lotta contro un cancro all'esofago. L'annuncio del decesso è arrivato direttamente dai Glasgow con un tweet. Un grave lutto ha colpito il mondo del calcio: è morto Andy Goram, l'ex leggendario portiere dei Rangers. Il 58enne era in lotta da tempo contro un cancro all'esofago. L'annuncio del decesso è arrivato.