Autonoleggi | un’estate di prezzi alle stelle | per una Panda in Sicilia e Sardegna fino a 200 euro al giorno Ecco da che cosa dipende

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 2 luglio 2022) Stessa spiaggia, stessa mazzata. E come l’anno scorso iper noleggiare un’auto sono da capogiro, ben lontani dai valori a cui eravamo abituati prima che la pandemia sconvolgesse le filiere produttive. Un tassello in più in quella che si annuncia una delle estati più difficili per i portafogli dei vacanzieri. I rincari non risparmiano nessuna voce, dagli aerei ai traghetti, dagli alberghi agli stabilimenti balneari. Sta di fatto che per noleggiare unanella seconda settimana di luglio insi spendono circa 800, 110 al. Stiamo parlando del contratto più economico, che contempla un’assicurazione base (con franchigie molto alte) e conducente al di sopra dei 25 anni. Altrimenti già a luglio si superano tranquillamente i mille. ...