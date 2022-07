Atletica, per Tortu test pre Mondiale in Svizzera - Sport - Altri Sport - quotidiano.net (Di sabato 2 luglio 2022) Filippo Tortu Roma, 2 luglio 2022 - Tappa elvetica nel percorso di avvicinamento di Filippo Tortu al Mondiale di Eugene, negli Stati Uniti, in programma dal 15 al 24 luglio. Il campione olimpico con ... Leggi su quotidiano (Di sabato 2 luglio 2022) FilippoRoma, 2 luglio 2022 - Tappa elvetica nel percorso di avvicinamento di Filippoaldi Eugene, negli Stati Uniti, in programma dal 15 al 24 luglio. Il campione olimpico con ...

Pubblicità

gippu1 : Abbiamo vinto pure l'oro mondiale (con record europeo) nella 4x100 mista maschile di nuoto, battendo gli americani,… - Eurosport_IT : Serata complicata per Tamberi: salta, sbaglia, si arrabbia, poi si rimette in carreggiata e vince! ?????? Semplicemen… - infoitsport : Giochi del Mediterraneo 2022, atletica: tre ori per l'Italia con Sartori e le staffette 4x100 - infoitsport : LIVE Atletica, Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: tante punte per l'Italia, attesa per Tecuceanu ed Arese - ivonne69villa : RT @Eurosport_IT: Gianmarco Tamberi spera di recuperare in tempo per i Mondiali ?????? #Atletica | #Tamberi -