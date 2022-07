Atletica, Giochi del Mediterraneo: Coiro festeggia l’argento, bronzi di Troiani e Meslek. Mosetti in luce (Di sabato 2 luglio 2022) L’Italia dell’Atletica leggera si regala altri sorrisi ai Giochi del Mediterraneo 2022, competizione multisportiva che si sta disputando a Orano (Algeria). Eloisa Coiro ha conquistato la medaglia d’argento sugli 800 metri. La 21enne romana abbassa il proprio personale di oltre sei decimi, scende per la prima volta in carriera sotto il muro di 2’02” e si regala un bel secondo posto col tempo di 2:01.40, dopo aver ingaggiato un duello con la turca Guliyev Ekaterine (2:01.08) e resistendo al rientro della marocchina Assia Raziki (2:01.44). Virginia Troiani si mette al collo un ottimo bronzo sui 400 metri, chiudendo con il tempo di 53.14, precedendo Raphaela Lukudo (53.37) nella prova vinta dalla portoghese Azevedo Da Silva (51.24) davanti alla slovena Anita Horvat (51.94). L’ultima medaglia di giornata è ... Leggi su oasport (Di sabato 2 luglio 2022) L’Italia dell’leggera si regala altri sorrisi aidel2022, competizione multisportiva che si sta disputando a Orano (Algeria). Eloisaha conquistato la medaglia d’argento sugli 800 metri. La 21enne romana abbassa il proprio personale di oltre sei decimi, scende per la prima volta in carriera sotto il muro di 2’02” e si regala un bel secondo posto col tempo di 2:01.40, dopo aver ingaggiato un duello con la turca Guliyev Ekaterine (2:01.08) e resistendo al rientro della marocchina Assia Raziki (2:01.44). Virginiasi mette al collo un ottimo bronzo sui 400 metri, chiudendo con il tempo di 53.14, precedendo Raphaela Lukudo (53.37) nella prova vinta dalla portoghese Azevedo Da Silva (51.24) davanti alla slovena Anita Horvat (51.94). L’ultima medaglia di giornata è ...

