As: Dybala, sondaggio del Napoli. Gli azzurri vogliono capire il peso economico dell’operazione (Di sabato 2 luglio 2022) Il Napoli, per la prima volta, ha fatto una telefonata esplorativa all’entourage di Paulo Dybala. Lo rivela il quotidiano spagnolo As, a firma Mirko Calemme, che spiega che la dirigenza del club avrebbe fatto un sondaggio (non si può parlare ancora di trattativa) con l’entorno dell’argentino per comprendere il peso economico di un eventuale acquisto. D’altronde, spiega As, non è una novità che il Napoli stia setacciando il mercato dei numeri 10: l’addio (a meno di sorprese) di Mertens e la trattativa per Deulofeu, in qualche modo, lo suggeriscono. L’attaccante della Juventus è uno dei pezzi pregiati del mercato degli svincolati. Il lungo corteggiamento dell’Inter, com’è noto, ha subito un brusco stop dopo l’acquisto di Lukaku: i nerazzurri, prima di pensare ad altre ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 2 luglio 2022) Il, per la prima volta, ha fatto una telefonata esplorativa all’entourage di Paulo. Lo rivela il quotidiano spagnolo As, a firma Mirko Calemme, che spiega che la dirigenza del club avrebbe fatto un(non si può parlare ancora di trattativa) con l’entorno dell’argentino per comprendere ildi un eventuale acquisto. D’altronde, spiega As, non è una novità che ilstia setacciando il mercato dei numeri 10: l’addio (a meno di sorprese) di Mertens e la trattativa per Deulofeu, in qualche modo, lo suggeriscono. L’attaccante della Juventus è uno dei pezzi pregiati del mercato degli svincolati. Il lungo corteggiamento dell’Inter, com’è noto, ha subito un brusco stop dopo l’acquisto di Lukaku: i ner, prima di pensare ad altre ...

