Arrampicata sportiva, Coppa del Mondo: Laura Rogora sfiora il podio a Villars, vincono Garnbret e Homma (Di sabato 2 luglio 2022) A Villars (Svizzera) si è conclusa l’ottava tappa della Coppa del Mondo 2022 di Arrampicata sportiva. Spazio alle due finali del lead, la disciplina tecnica di questo sport che ha debuttato alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La nostra Laura Rogora ha sfiorato il podio, concludendo in quarta posizione (31+). L’azzurra, bronzo iridato in carica, ha replicato il risultato della scorsa settimana a Innsbruck e continua a inseguire il primo podio della stagione. A vincere la gara è stata la fuoriclasse Janja Garnbret, dominatrice di questo sport e Campionessa Olimpica nel combined. La slovena è stata l’unica a raggiungere il top, battendo le statunitensi Raboutou Brooke (37+) e Natalia Grossman (35+ per la ... Leggi su oasport (Di sabato 2 luglio 2022) A(Svizzera) si è conclusa l’ottava tappa delladel2022 di. Spazio alle due finali del lead, la disciplina tecnica di questo sport che ha debuttato alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La nostrahato il, concludendo in quarta posizione (31+). L’azzurra, bronzo iridato in carica, ha replicato il risultato della scorsa settimana a Innsbruck e continua a inseguire il primodella stagione. A vincere la gara è stata la fuoriclasse Janja, dominatrice di questo sport e Campionessa Olimpica nel combined. La slovena è stata l’unica a raggiungere il top, battendo le statunitensi Raboutou Brooke (37+) e Natalia Grossman (35+ per la ...

Pubblicità

ScalezJunior : @Frank196018 @sensocritico2 @ProfCampagna Praticano arrampicata sportiva, ed offendono gli altri per dare forza alle loro convinzioni - animaleuropeRMP : @erretti42 Arrampicata sportiva con lingua a ventosa - Marsicplusplus : Ciclismo in gruppo e arrampicata sportiva, ma sopratutto ho ricominciato Karate. Ho imparato che avere una piccola… - AGR_web : Arrampicata sportiva, la World Cup Speed e Lead in Svizzera, la Coppa Europa giovanile in Austria Da oggi a sabato… - ScalezJunior : @RobertoMerlino1 @SimonePincopal1 @Cecco1791 @sambrid_xk @Marilen97832318 Amo quelli che praticano arrampicata spor… -