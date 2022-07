Argentina: morto a 93 anni torturatore Miguel Etchecolatz (Di sabato 2 luglio 2022) Miguel Etchecolatz, ex comandante della polizia di Buenos Aires e braccio destro del generale Ramón Camps durante l'ultima dittatura, è morto oggi a Buenos Aires all'età di 93 anni. Nato a Azul, l'1 ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 2 luglio 2022), ex comandante della polizia di Buenos Aires e braccio destro del generale Ramón Camps durante l'ultima dittatura, èoggi a Buenos Aires all'età di 93. Nato a Azul, l'1 ...

