Archeologia, Valle dei Templi: riapre la Villa di Publius Annius a Realmonte (Di sabato 2 luglio 2022) Doveva essere una costruzione bellissima, ricca, decorata con cura e affacciata sul mare: una vera e propria "Villa marittima" di età imperiale, costruita pochi chilometri a ovest dell'emporio commerciale dell'antica Agrigentum, nella baia tra Punta Piccola e Punta Grande, alla foce del fiume Cottone. riapre finalmente alle visite dopo il restauro – durato alcuni mesi e finanziato dal Parco archeologico Valle dei Templi – che permette oggi di ammirarne gli straordinari mosaici e le terme. Possibile visitare la Villa romana tramite percorsi didattici condotti dagli archeologi di CoopCulture, gestore dei servizi aggiuntivi. Ogni visita di circa un'ora, permette di scoprire un contesto archeologico unico nel suo genere, tra cortili colonnati, pavimenti musivi e strutture termali costruite in riva al ...

