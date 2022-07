Pubblicità

glooit : Arbitri: Trentalange, obiettivo parlare stessa lingua leggi su Gloo - Luxgraph : Rocchi e Trentalange sicuri: 'Gli arbitri commetteranno sempre meno errori' - sportface2016 : Arbitri, #Trentalange: “Sarà una stagione complicata” - Fiorentinanews : #Trentalange: 'Gli arbitri e il VAR hanno fatto degli errori, ma alla fine la giustizia è stata garantita. Dobbiamo… - zazoomblog : Aia gli arbitri promossi in Serie A e B e quelli dismessi. C’è la prima donna Trentalange: Momento storico -… -

... condividendoli con gli altri": il presidente dell'Aia, Alfredo, commenta così la definizione degli organici tecnici degliche hanno visto la riconferma di Gianluca Rocchi a ...Il presidente dell'Aia Alfredo, durante la presentazione dei quadri tecnici per la stagione 2022/23, ha espresso le sue sensazioni in vista della prossima annata calcistica . 'L'obiettivo è quello di parlare tutti la ..."L'obiettivo è quello di parlare tutti la stessa lingua ed avere i medesimi obiettivi, condividendoli con gli altri": il presidente dell'Aia, Alfredo Trentalange, commenta così la definizione degli or ..."Il team migliorerà. I direttori di gara sono pronti per la nuova, anomala stagione", assicurano il designatore di Serie A e B e il presidente dell'Aia ...