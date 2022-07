Arbitri, Rocchi: “Commesso errori, ma miglioreremo. Ci aspetta una stagione impegnativa” (Di sabato 2 luglio 2022) “Poter continuare il lavoro che avevo iniziato non era scontato. Cercherò di mettere a frutto le esperienze della stagione appena conclusa. Era il mio primo anno da organo tecnico, ho Commesso sicuramente qualche errore che spero di non ripetere”. Queste le parole di Gianluca Rocchi, il designatore della Can, che si è successivamente complimentato con i nuovi entrati (Arbitri e assistenti provenienti dalla CAN C): “Entrano in un gruppo molto competitivo. Restarci è complicato quasi come arrivarci. Li attende un impegno grosso. Ho visto in loro tanta qualità ma devono meritarsi la Serie A. Ai miei ragazzi chiederò di fare uno sforzo in avanti, di prendersi più responsabilità. Nel gruppo ci sono grandi qualità, tanti talenti che possono arrivare a traguardi importanti che ci possono far sognare. Chiederò anche ai ... Leggi su sportface (Di sabato 2 luglio 2022) “Poter continuare il lavoro che avevo iniziato non era scontato. Cercherò di mettere a frutto le esperienze dellaappena conclusa. Era il mio primo anno da organo tecnico, hosicuramente qualche errore che spero di non ripetere”. Queste le parole di Gianluca, il designatore della Can, che si è successivamente complimentato con i nuovi entrati (e assistenti provenienti dalla CAN C): “Entrano in un gruppo molto competitivo. Restarci è complicato quasi come arrivarci. Li attende un impegno grosso. Ho visto in loro tanta qualità ma devono meritarsi la Serie A. Ai miei ragazzi chiederò di fare uno sforzo in avanti, di prendersi più responsabilità. Nel gruppo ci sono grandi qualità, tanti talenti che possono arrivare a traguardi importanti che ci possono far sognare. Chiederò anche ai ...

