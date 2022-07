Andrea Covelli | il rapimento poi i 3 colpi di pistola | così è stato ucciso il 26enne di Pianura

(Di sabato 2 luglio 2022) Non c’è ancora la conferma da parte delle forze dell’ordine ma per i familiari non ci sono dubbi: il cadavere ritrovato ieri sera in un bosco aè quello di. Il corpo del, scomparso 3 giorni fa, èritrovato senza vita dalla polizia nella serata di ieri. Un nuovo caso L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Sebbene le operazione di identificazione siano ancora in corso, secondo quanto si è appreso potrebbe essere quello di, il ragazzo di 27 anni di cui si sono perse le tracce lo scorso ......Il 27enne era stato rapito la notte del 29 giugno ed è stato ritrovato in un'area alla periferia di Pianura È di Andrea Covelli il corpo ritrovato ieri in un'area periferica di Pianura, a Napoli. Il 2 ...E' stato riconosciuto dai familiari Andrea Covelli l'uomo trovato morto in via Pignatiello, a Napoli, nel quartiere di Pianura: si tratta del giovane di 27 anni scomparso il 29 giugno scorso. (ANSA) ...