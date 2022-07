Ancora treni in ritardo | l’assessore Terzi | “Situazione inaccettabile | siamo stanchi”

(Di sabato 2 luglio 2022)disservizi per i pendolari lombardi e bergamaschi negli ultimi giorni. Come giovedì, con ritardi per 140a causa di un guasto tecnico. “Anche questa mattina si sono verificati gravi disservizi sulla rete ferroviaria a causa di guasti agli impianti di Rfi sul nodo di Milano. Guasti che hanno determinato ritardi fino a 100 minuti sulle linee provenienti dall’est e dal sud della Lombardia, coinvolgendo un centinaio diregionali. Una. La società dello Stato Rfi deve garantire maggior efficienza. La Regione e i pendolari sonodi subire questi disagi”. Lo ha dettoregionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria, in merito ai ritardi ferroviari verificatisi ...

