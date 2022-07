Amichevoli Juventus estate 2022 | tutti gli impegni precampionato dei bianconeri

Pubblicità

ZonaBianconeri : RT @11contro11: Calendario amichevoli: gli impegni delle squadre di #SerieA #Atalanta #Fiorentina #Inter #Juventus #Lazio #Milan #Napoli #R… - 11contro11 : Calendario amichevoli: gli impegni delle squadre di #SerieA #Atalanta #Fiorentina #Inter #Juventus #Lazio #Milan… - ZonaBianconeri : RT @TuttoCalcioo_: #Juventus | Amichevoli estive: date e orari - TuttoCalcioo_ : #Juventus | Amichevoli estive: date e orari - Fantacalciok : Ritiro Juventus, precampionato 2022 -2023: amichevoli estive -

Il raduno dellaè ufficialmente fissato per domenica 10 luglio, ma dal 4 sono previsti ... Poi il 20 volerà negli Stati Uniti per il Summer Tour chela vedrà impegnata in trecontro i ...ROMA - Zaniolo detta le condizioni. Preferisce restare in Italia , dovee Milan sono le uniche potenziali acquirenti. La Roma è finita in un vicolo cieco, ma del ... quasi. In questo ...Dopo il quarto posto della scorsa stagione, la Juventus di mister Massimiliano Allegri inizierà ufficialmente il raduno domenica 10 luglio con le visite medich ...Vacanze finite, il calcio di casa nostra si rimette in moto. Poco più di un mese all’inizio della nuova stagione, con i lavori di precampionato forzati anticipatamente complice il mondiale in Qatar. V ...