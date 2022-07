Ambra Angiolini ne parla per la prima volta: "Vi racconto la lotta contro i miei disturbi alimentari" (Di sabato 2 luglio 2022) Ambra Angiolini ha di recente pubblicato un libro dal titolo InFame, dove ha voluto raccontare la malattia che le ha tenuto compagnia per quindici lunghi anni, ovvero quello della bulimia. L'ex bambina prodigio di Non è la Rai ha lottato molto affinché venisse approvata una legge regionale per la prevenzione e la cura dei disturbo del comportamento alimentare. E in effetti ci è riuscita. Ambra Angiolini non ha bisogno di presentazioni. Oggi è una talentuosa attrice che ha lavorato al fianco di artisti degni di nota. Ma tutti ricorderanno che il suo esordio risale a quando era poco più di una bambina. A quindici anni già aveva sulle spalle un programma interamente condotto da lei, sotto la guida dell'autore Gianni Boncompagni. Ma Ambra è riuscita a dare sempre il massimo, e sempre di ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di sabato 2 luglio 2022)ha di recente pubblicato un libro dal titolo InFame, dove ha voluto raccontare la malattia che le ha tenuto compagnia per quindici lunghi anni, ovvero quello della bulimia. L'ex bambina prodigio di Non è la Rai hato molto affinché venisse approvata una legge regionale per la prevenzione e la cura dei disturbo del comportamento alimentare. E in effetti ci è riuscita.non ha bisogno di presentazioni. Oggi è una talentuosa attrice che ha lavorato al fianco di artisti degni di nota. Ma tutti ricorderanno che il suo esordio risale a quando era poco più di una bambina. A quindici anni già aveva sulle spalle un programma interamente condotto da lei, sotto la guida dell'autore Gianni Boncompagni. Maè riuscita a dare sempre il massimo, e sempre di ...

