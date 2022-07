Alvaro Morata, il clamoroso retroscena sulla Juve (Di sabato 2 luglio 2022) Ma, c'è un ma, questo, secondo Gazzetta dello Sport, sarebbe un aspetto positivo che il direttore sportivo Federico Cherubini sarebbe cercando di sfruttare a proprio favore per riportare il giocatore ... Leggi su sport.virgilio (Di sabato 2 luglio 2022) Ma, c'è un ma, questo, secondo Gazzetta dello Sport, sarebbe un aspetto positivo che il direttore sportivo Federico Cherubini sarebbe cercando di sfruttare a proprio favore per riportare il giocatore ...

Pubblicità

Pasky973 : Vi aggiungo pure che #Cholo non apprezza molto Alvaro #Morata, farà pressione con la società, vedrete che se c'è la… - ShortFuze96 : Alvaro Morata - rscalt76 : RT @VittorioSantor: Per cortesia non accostiamo #Morata a Dybala. Si parla di un giocatore che ha fatto di tutto per tornare, Alvaro, che a… - rudylarossa : RT @VittorioSantor: Per cortesia non accostiamo #Morata a Dybala. Si parla di un giocatore che ha fatto di tutto per tornare, Alvaro, che a… - furiarojadecuba : @daguitovaldes Alvaro Morata! ???? -