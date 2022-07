Altri due cittadini britannici catturati dalle forze russe sono stati accusati di essere mercenari, secondo vari media (Di sabato 2 luglio 2022) In Ucraina sono stati catturati, e probabilmente accusati di essere mercenari, due cittadini britannici: Dylan Healy, un cuoco originario di Huntingdon, vicino a Cambridge, che con molte probabilità era in Ucraina a fare volontariato con una missione umanitaria, e Andrew Leggi su ilpost (Di sabato 2 luglio 2022) In Ucraina, e probabilmentedi, due: Dylan Healy, un cuoco originario di Huntingdon, vicino a Cambridge, che con molte probabilità era in Ucraina a fare volontariato con una missione umanitaria, e Andrew

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Sniffano cocaina seduti in una carrozza della metropolitana di Milano in movimento da una fermata all'altra. Protag… - le2dinotte : @Spalmapate @CommentoSolo Anche i due cani che dice di avere, leggendo altri tweet ho capito che sono inventati e c… - luposilenzioso2 : RT @Chicco_dal_1974: Mio papà era bellissimo. Ma bello davvero. Educato, intelligente, buono come non mai. Un omone di un metro e ottanta.… - zazoomblog : Altri due cittadini britannici sono stati catturati in Russia e accusati di essere mercenari - #Altri #cittadini… - egopor : RT @marcocarezzano: In quarant'anni avranno imbiancato si e no due volte. Adesso rifanno la casa con i soldi degli altri. #110percento -