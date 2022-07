Alta Velocità Roma-Milano | ad agosto viaggi di almeno 4 ore per lavori in galleria

Leggi su tg24.sky

(Di sabato 2 luglio 2022) Dall’8 al 26, a causa di interventi sulla rete ferroviaria, ilo sui treni addurerà4 ore. Lo riporta Il Corriere della Sera, spiegando che l’allungamento dei tempi sarà legato adi manutenzione nelladel Pellegrino, vicino a Firenze, e interesserà i treni che normalmente non fermano a Firenze Santa Maria Novella, ma che saranno invece costretti a farlo in questo periodo. Ma non sarà l’unico intervento previsto da RFI nel corso dell’estate, anche altre tratte - spiega l’azienda - saranno interessate da “possibili aumenti nei tempi dio e una riduzione o limitazione di alcune corse”.