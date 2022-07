Al ristorante in reggiseno: critiche sui social per Chiara Ferragni e Giorgia Soleri (Di sabato 2 luglio 2022) Come ci si può comportare in pubblico? Questa è la domanda che molti si fanno spesso: si può assecondare i propri gusti o è importante non oltrepassare un certo “limite” (e comunque questo può essere arbitrario)? La domanda torna a essere di attualità in seguito a quanto accaduto a due tra le influencer più note, Chiara Ferragni e Giorgia Soleri, che si sono presentate al ristorante praticamente indossando solamente un reggiseno. Entrambe hanno postato una loro immagine sui rispettivi social, come da “prassi lavorativa”, ma questo ha scatenato non poche critiche. L’estate 2022 è certamente una delle più calde degli ultimi anni, ma per molti dei loro follower sarebbe importante evitare di vestirsi come se si stesse andando in spiaggia. Nel caso di ... Leggi su news.robadadonne (Di sabato 2 luglio 2022) Come ci si può comportare in pubblico? Questa è la domanda che molti si fanno spesso: si può assecondare i propri gusti o è importante non oltrepassare un certo “limite” (e comunque questo può essere arbitrario)? La domanda torna a essere di attualità in seguito a quanto accaduto a due tra le influencer più note,, che si sono presentate alpraticamente indossando solamente un. Entrambe hanno postato una loro immagine sui rispettivi, come da “prassi lavorativa”, ma questo ha scatenato non poche. L’estate 2022 è certamente una delle più calde degli ultimi anni, ma per molti dei loro follower sarebbe importante evitare di vestirsi come se si stesse andando in spiaggia. Nel caso di ...

shecomments : @Anna_Bolena_ La cosa assurda è che l'educazione ha insegnato agli uomini a non sedersi a tavola a petto nudo sopra… - rubusnoctis : @Anna_Bolena_ ci sono vestiti adeguati a certi contesti e altri no, il reggiseno (o, a gusto personale, certi crop… - elena_ele6 : RT @uroboro__: Ma in quale cupa spelonca vivete? Se un uomo va al ristorante in centro città a torso nudo, tutti, compresi gli uomini stess… - 1dmysunandstars : @MaTuttAppostoo @Anna_Bolena_ Stessa identica opinione e in più aggiungerei che posso anche trovare di cattivo gust… - Noninfluente : RT @MaliceCallas: Sta storia del reggiseno al ristorante sta sfuggendo di mano, aiuto. Tutto il giorno con questa polemica. -