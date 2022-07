Adele in concerto: strepitosa. E soccorre un fan che si sente male (Di sabato 2 luglio 2022) Sono trascorsi ben cinque anni dall’ultimo concerto di Adele, e l’artista è tornata a esibirsi a Hyde Park, nella sua città natale, Londra. E per questo spettacolo dal vivo, la star mondiale è stata elogiata, perché, oltre a concentrarsi sulla musica, per tutto il tempo ha tenuto d’occhio i suoi fan, tanto che è arrivata a soccorrerne uno. Dall’esordio con la sua indimenticabile Hello, hit con miliardi di ascolto in tutto il mondo, fino al look in velluto nero, Adele è stata strepitosa. Adele in concerto a Hyde Park dopo cinque anni “Sono così felice di essere qui”. Dopo il suo ultimo tour – risalente a cinque anni fa – finalmente Adele è tornata a calcare quel palco che tanto la mette in agitazione con un concerto tutto suo. Sì, si è ... Leggi su dilei (Di sabato 2 luglio 2022) Sono trascorsi ben cinque anni dall’ultimodi, e l’artista è tornata a esibirsi a Hyde Park, nella sua città natale, Londra. E per questo spettacolo dal vivo, la star mondiale è stata elogiata, perché, oltre a concentrarsi sulla musica, per tutto il tempo ha tenuto d’occhio i suoi fan, tanto che è arrivata arne uno. Dall’esordio con la sua indimenticabile Hello, hit con miliardi di ascolto in tutto il mondo, fino al look in velluto nero,è stataina Hyde Park dopo cinque anni “Sono così felice di essere qui”. Dopo il suo ultimo tour – risalente a cinque anni fa – finalmenteè tornata a calcare quel palco che tanto la mette in agitazione con untutto suo. Sì, si è ...

