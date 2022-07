Addio al Ragionier Balocco | fece la fortuna del suo impero dolciario | “Gli dobbiamo molto”

Leggi su periodicoitaliano

(Di sabato 2 luglio 2022) È morto Aldo, storico imprenditore e proprietario dell’omonima azienda di panettoni, che rese nota in tutta Italia dando vita ad un vero. Aldoè morto durante la notte alla veneranda età di 91 anni. Anni tutti dedicati alla sua azienda dolciaria, famosa in tutta Italia e nel mondo per i suoi panettoni e biscotti. Fu proprio Aldo a far crescere la notorietà dell’azienda di famiglia trasformandola in una dei big del settore. Aldo è nato nel 1930 ed era il figlio di Francesco Antonio, il fondatore di quella che all’epoca non era l’azienda di oggi, ma una piccola attività a gestione familiare. Si trattava di una normale pasticceria di Fossano, in provincia di Cuneo, dove ancora oggi il colosso dei dolci ha la sua sede principale. La pasticceria ...