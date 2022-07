Achille Lauro, concerto a Milano con arte generativa NFT (Di sabato 2 luglio 2022) L'operazione consisterà nella generazione tramite reti neurali di opere d'arte 'sound - reactive' che arriveranno direttamente agli occhi degli spettatori tramite i ledwall sul ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 2 luglio 2022) L'operazione consisterà nella generazione tramite reti neurali di opere d''sound - reactive' che arriveranno direttamente agli occhi degli spettatori tramite i ledwall sul ...

Pubblicità

lauro_community : Nuova intervista di Lauro in cui parla del tour, dell'Eurovision e di Sanremo ?? - CatelliRossella : Achille Lauro, opere Nft all'asta per beneficenza - Musica - ANSA - Simonetta771 : @MirtillaMalco12 @adtoomuch Concordo, già due anni fa era lì lì per accettare, poi è rimasta incinta. Ma di sicuro… - Claudia85784600 : Manca sempre meno sono super gasata!!!! ???????????????? - ilnazionaleit : Stasera Zucchero, domani Achille Lauro: la musica italiana la fa da padrone a Stupinigi Sonic Park -