Aborto, Fedez, la sentenza Usa "è una merda". Il Gay Pride? "Come la Pasqua" (Di sabato 2 luglio 2022) La sentenza della Corte Suprema, che elimina il diritto all'Aborto negli Usa, "è una merda". Così Fedez, in una diretta Instagram con i suoi fan. Il rapper, in Puglia per partecipare a 'Battiti Live',... Leggi su feedpress.me (Di sabato 2 luglio 2022) Ladella Corte Suprema, che elimina il diritto all'negli Usa, "è una". Così, in una diretta Instagram con i suoi fan. Il rapper, in Puglia per partecipare a 'Battiti Live',...

Pubblicità

rep_milano : Aborto, Fedez sulla la sentenza Usa: 'E' una m....' - lifestyleblogit : Aborto, per Fedez la sentenza Usa 'è una merda' - - ledicoladelsud : Aborto, per Fedez la sentenza Usa “è una merda” - StraNotizie : Aborto, per Fedez la sentenza Usa 'è una merda' - fisco24_info : Aborto, per Fedez la sentenza Usa 'è una merda': (Adnkronos) - 'In Italia i movimenti pro-vita hanno tentato subito… -