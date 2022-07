“Abbiamo detto sì” | Francesca Pascale e Paola Turci spose | la prima foto social

Pubblicità

oggisettimanale : “We said yes”, abbiamo detto Sí. @paolaturci e il primo sorriso dopo il matrimonio con la sua #francescaPasxale… - Agenzia_Ansa : 'Al Roland Garros c'è stata un'epidemia di Covid-19 ma nessuno ne ha parlato. Negli spogliatoi ce l'avevano tutti e… - mauraverra : E nonostante #paolaturci e #francescapascale, domani il sole sorgerà di nuovo ???????????????????????????????????? - simonamelani : Oggi mia nipote Nora compie 3 anni. Le abbiamo regalato questa felpa spaziale. Mi ha chiesto chi fosse l'astronauta… - nicole88271448 : @carlo234556 Le abbiamo detto che, purtroppo, abbiamo letto commenti orribili che non merita e ci ha confermato di averli letti anche lei. -

... intitolato a Matvei Platov, e le forze alleate dell'esercito russo', ha. Più di 10.000 ...informazioni su quattro di queste prigioni: due a Olenivka, una nel centro di detenzione ...Muzychuk hainoltre che sia la Polizia Nazionale che la Guardia Nazionale stanno adottando ... 'lavorato molto per tale fornitura. In totale, questo pacchetto pesa 820 milioni di dollari e,...Così come abbiamo prontamente riportato qualche ora fa pare che Cristiano Ronaldo abbia detto al Manchester United che vorrebbe andarsene se ricevesse un'offerta adeguata in questa finestra di mercato ...Secondo quanto riporta The Athletic, tra le società maggiormente interessate ci sarebbero Chelsea, Bayern Monaco e Napoli (ilBianconero) Secondo quanto scritto dal Times infatti, Cristiano Ronaldo ...