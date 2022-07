A Napoli è allarme dispersione scolastica: 2300 alunni segnalati ai servizi sociali, 600 quelli bocciati per le troppe assenze (Di sabato 2 luglio 2022) allarme dispersione scolastica in Campania e soprattutto a Napoli. Così come segnala il quotidiano "Avvenire", stando ai dati forniti recentemente dal Comune per quanto riguarda le scuole primarie e le secondarie di primo grado in città l’abbandono scolastico è addirittura raddoppiato rispetto al periodo pre-Covid. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 2 luglio 2022)in Campania e soprattutto a. Così come segnala il quotidiano "Avvenire", stando ai dati forniti recentemente dal Comune per quanto riguarda le scuole primarie e le secondarie di primo grado in città l’abbandono scolastico è addirittura raddoppiato rispetto al periodo pre-Covid. L'articolo .

Pubblicità

orizzontescuola : A Napoli è allarme dispersione scolastica: 2300 alunni segnalati ai servizi sociali, 600 quelli bocciati per le tro… - CommentoRimosso : @SicilianoSum @MaxLandra @Agenzia_Ansa @MID_RF @Alexey_Pushkov #Napoli è in allarme per la pizza. #Borscht #Unesco - Ag83ITA : @anna_foglietta sono di Napoli e vivo a Roma da molti anni,e ricordo bene la crisi dei rifiuti a Napoli nel 2007. A… - valentinadigrav : RT @ilgiornale: Liberi gli immigrati che hanno aggredito i vigili in Piazza Garibaldi a #Napoli. Cinque agenti della polizia municipale era… - Alexanderxxvii1 : Mentre al senato m5s,Italia Viva e PD discutono per lo Ius Scholae già liberi gli immigrati che hanno aggredito… -