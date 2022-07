A Berlino insegnanti in sciopero contro le classi pollaio: “La politica ci ha abbandonato” (Di sabato 2 luglio 2022) Non solo in Italia, ma anche in altri paesi il problema delle classi pollaio è al centro del dibattito pubblico. Lo scorso 29 giugno i docenti delle scuole di Berlino hanno scioperato per chiedere la riduzione del numero massimo di alunni per classe. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 2 luglio 2022) Non solo in Italia, ma anche in altri paesi il problema delleè al centro del dibattito pubblico. Lo scorso 29 giugno i docenti delle scuole dihanno scioperato per chiedere la riduzione del numero massimo di alunni per classe. L'articolo .

