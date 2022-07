6° edizione del Festival Cinema d’ iDEA | i nomi dei vincitori

(Di sabato 2 luglio 2022) ROMA – Si è chiusa ieri sera a Roma, presso Il Cantiere, la 6°deld’– International Women’s Film, la manifestazione dedicata aldelle donne diretto da Patrizia Fregonese de Filippo. Di seguito tutti i premi: MIGLIOR FILM: CÚNTAMI DI GIOVANNA TAVIANI Motivazione: Un film pensato,to, formulato, e realizzato da una regista sceneggiatrice che ha saputo restituire il ritratto di un universo, al momento ancora totalmente maschile, per tradizione e applicazione. Per la capacità di raccontare con pathos e al tempo stesso con modernità, una tradizione antica e di grande valore culturale, come quella dei Cuntisti e dell’Opera dei Pupi, ora patrimonio culturale dell’Umanità. In cui ha saputo ritrarre la ...

