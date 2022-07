27 anni senza un giorno di ferie, il regalo del datore di lavoro è tremendo ma poi arriva una sorpresa super (Di sabato 2 luglio 2022) Dicono che le cose buone arrivino a coloro che aspettano, e per un diligente lavoratore di un fast food, questo non potrebbe essere più vero. Kevin Ford, un dipendente di 54 anni all’aeroporto internazionale di Las Vegas, ha affermato di non aver mai perso un giorno di lavoro nei suoi 27 anni di lavoro e per questo motivo ha ricevuto una bellissima sorpresa. Kevin Ford, che ha lavorato per HMSHost, una società di servizi di ristorazione, per ristoranti come Burger King e Cinnabon, ha ricevuto un regalo dalla direzione per il suo servizio esemplare, ma secondo la figlia ”potevano fare di più” e così ha deciso di lanciare un appello. Kevin Ford, il regalo da 300mila dollari per i 27 anni a lavoro Grato per ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 2 luglio 2022) Dicono che le cose buone arrivino a coloro che aspettano, e per un diligente lavoratore di un fast food, questo non potrebbe essere più vero. Kevin Ford, un dipendente di 54all’aeroporto internazionale di Las Vegas, ha affermato di non aver mai perso undinei suoi 27die per questo motivo ha ricevuto una bellissima. Kevin Ford, che ha lavorato per HMSHost, una società di servizi di ristorazione, per ristoranti come Burger King e Cinnabon, ha ricevuto undalla direzione per il suo servizio esemplare, ma secondo la figlia ”potevano fare di più” e così ha deciso di lanciare un appello. Kevin Ford, ilda 300mila dollari per i 27Grato per ...

