Zelensky | la moglie a “Porta a Porta” | “Ecco cosa mi ha detto mio marito prima di separarci 4 mesi fa”

Agenzia_Ansa : La Russia 'sta rubando i bambini ucraini', portandoli via dal loro Paese senza dare alcuna informazione alle autori… - Yes2winC : RT @lanf64: La moglie di #Zelensky: i miei figli vivono alla giornata aspettando che finisca la guerra. Tutto l'occidente lo vuole, ma che… - GGoogleenzo : @Affaritaliani C'era anche la moglie dell'oligarca zelensky olena? - CarlaG13528731 : RT @MarioCutini: Chissà se Zelensky verrà a vacanzare nella sua villa a Forte dei Marmi?Dicono che sua moglie vi abbia già fatto una mini v… - MarioCutini : Chissà se Zelensky verrà a vacanzare nella sua villa a Forte dei Marmi?Dicono che sua moglie vi abbia già fatto una… -

Riferendosi alle parole delladel presidente ucraino, che ieri ha dichiarato che 'stanno rubando i nostri bambini e li stanno portando in Russia, dove hanno cambiato addirittura la ...Olena Zelenska ,del Presidente ucraino Volodymyr, ha raccontato della notte del 24 febbraio in cui tutto è iniziato e il dramma dell'ultimo sguardo al marito prima di salutarsi, un momento in cui ...Il portavoce Andrea Iacomini: 'Sono i numeri di una crisi che rischia di essere dimenticata e che devono essere confermati attraverso un'indagine ...“Aspettate, vi telefonerò”, il dramma dell’ultimo sguardo tra Zelensky e la moglie Olena che racconta a Bruno Vespa i momenti in cui tutto è iniziato.