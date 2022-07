WWE | Bayley sempre più vicina al rientro dopo uno stop di un anno

(Di venerdì 1 luglio 2022) In questi annisi è affermata come uno dei top name della divisione femminile WWE. Il cambio di gimmick l’ha portata alla definitiva consacrazione. Durante tutta la pandemia non si è mai fermata e ha portato sulle proprie spalle la divisione in un momento non certo facile. Il suo regno da SmackDown Women’s Champion ha toccato i 380 giorni di durata. Ad interromperlo fu Sasha Banks al culmine di una lunga faida tra ex amiche. Lo scorso, di questi tempi, quando la WWE si apprestava a tornare on the road e a riabbracciare i fan, il brutto infortunio al ginocchio mentre si allenava al Performance Center. Manca pocoè ferma da una causa di un brutto infortunio al ginocchio. Ora, però, si vede la luce in fondo al tunnel. Il momento del suoè quasi giunto. ...

