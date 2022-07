Wimbledon 2022: perché Sinner-Alcaraz sarà molto più incerta di quanto si pensi… (Di venerdì 1 luglio 2022) Un ottavo di finale affascinante e nello stesso tempo un po’ inaspettato. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si affronteranno negli ottavi di finale del torneo di Wimbledon. Nel tempio del tennis i due tennisti che più di altri sembrano rappresentare il tennis del presente/futuro si incroceranno sui prati di Church Road. Non era nelle previsioni, però, se si pensa soprattutto alle difficoltà che l’altoatesino aveva dovuto gestire sull’erba nella sua esperienza e considerando i problemi fisici da cui veniva. In un altro ottavo Slam, ovvero a Parigi, Jannik fu costretto al ritiro per un problema al ginocchio sinistro, dopo aver dominato letteralmente il primo set contro il russo Andrey Rublev. I presupposti quindi per non fare troppa strada nei Champioships c’erano tutti e invece Sinner ha stupito, trovandosi sempre più in ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 luglio 2022) Un ottavo di finale affascinante e nello stesso tempo un po’ inaspettato. Jannike Carlossi affronteranno negli ottavi di finale del torneo di. Nel tempio del tennis i due tennisti che più di altri sembrano rappresentare il tennis del presente/futuro si incroceranno sui prati di Church Road. Non era nelle previsioni, però, se si pensa soprattutto alle difficoltà che l’altoatesino aveva dovuto gestire sull’erba nella sua esperienza e considerando i problemi fisici da cui veniva. In un altro ottavo Slam, ovvero a Parigi, Jannik fu costretto al ritiro per un problema al ginocchio sinistro, dopo aver dominato letteralmente il primo set contro il russo Andrey Rublev. I presupposti quindi per non fare troppa strada nei Champioships c’erano tutti e inveceha stupito, trovandosi sempre più in ...

