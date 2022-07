Wimbledon 2022: Jannik Sinner ha raggiunto almeno gli ottavi di finale in tutti gli Slam (Di venerdì 1 luglio 2022) Grandissima vittoria di Jannik Sinner a Wimbledon 2022. Sull’erba britannica l’azzurro classe 2001 (testa di serie n.10) ha sconfitto abbastanza nettamente lo statunitense John Isner (n.20 del seeding) con un bel 6-4 7-6(4) 6-3 in due ore e 23 minuti di gioco e ha strappato il biglietto per gli ottavi di finale. Un risultato davvero di grandissimo valore, che certifica senza dubbio la notevole crescita di questo ragazzo anche su una superficie in cui non era abituato a vincere. Prima di questo torneo, infatti, Sinner non aveva mai trovato il successo in una partita sull’erba, poi qualcosa è cambiato e ora le ambizioni aumentano sempre di più. Entrando nei migliori 16 di questo Slam, Sinner ha raggiunto un ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 luglio 2022) Grandissima vittoria di. Sull’erba britannica l’azzurro classe 2001 (testa di serie n.10) ha sconfitto abbastanza nettamente lo statunitense John Isner (n.20 del seeding) con un bel 6-4 7-6(4) 6-3 in due ore e 23 minuti di gioco e ha strappato il biglietto per glidi. Un risultato davvero di grandissimo valore, che certifica senza dubbio la notevole crescita di questo ragazzo anche su una superficie in cui non era abituato a vincere. Prima di questo torneo, infatti,non aveva mai trovato il successo in una partita sull’erba, poi qualcosa è cambiato e ora le ambizioni aumentano sempre di più. Entrando nei migliori 16 di questohaun ...

