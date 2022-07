Volotea, da domani la nuova tratta Napoli-Lourdes (Di venerdì 1 luglio 2022) Volotea, la compagnia aerea low-cost che collega tra loro città di medie dimensioni e capitali europee, inaugura, domani 2 luglio, la nuova tratta Napoli- Lourdes continuando così a sostenere la ripresa del settore turistico. La nuova rotta verso la nota località occitana è operata in esclusiva da Volotea con 2 frequenze settimanali, ogni mercoledì e sabato. Per la stagione estiva Volotea riattiva anche i collegamenti con le isole greche di Lefkada e Rodi. Si riparte per Preveza/Lefkada martedì 5 luglio, con 2 frequenze a settimana, ogni martedì e giovedì, mentre i voli alla volta di Rodi riprendono il 7 luglio, tutti i giovedì. Grazie alla nuova rotta per Lourdes, i passeggeri in partenza dal ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 1 luglio 2022), la compagnia aerea low-cost che collega tra loro città di medie dimensioni e capitali europee, inaugura,2 luglio, lacontinuando così a sostenere la ripresa del settore turistico. Larotta verso la nota località occitana è operata in esclusiva dacon 2 frequenze settimanali, ogni mercoledì e sabato. Per la stagione estivariattiva anche i collegamenti con le isole greche di Lefkada e Rodi. Si riparte per Preveza/Lefkada martedì 5 luglio, con 2 frequenze a settimana, ogni martedì e giovedì, mentre i voli alla volta di Rodi riprendono il 7 luglio, tutti i giovedì. Grazie allarotta per, i passeggeri in partenza dal ...

Pubblicità

italiavola : AL VIA DA DOMANI, SABATO 2 LUGLIO,LA NUOVA ROTTA ESCLUSIVA VOLOTEA NAPOLI-LOURDES - la_stordita : @pap1pap @emrato C’è lo sciopero di 24 ore, e Volotea ha riprogrammato il volo avvisandomi sei ore prima della part… - la_stordita : @emrato @svennara @volotea Sposto niente Furio, io lunedì mattina devo accendere il pc. Già tanto se mi fanno parti… - la_stordita : @volotea riuscite a decidere quando far partire il volo Venezia Pantelleria che avete riprogrammato per domani o è… - la_stordita : @Kataklinsmann @Milestemplaris @volotea Tra venti giorni. Non stasera per l’alba di domani. -