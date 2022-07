“Vincenzo Malinconico, Avvocato”, su Rai1 la fiction tratta dai romanzi di Diego Da Silva (Di venerdì 1 luglio 2022) “Vincenzo Malinconico, Avvocato”: continuano le riprese, la fiction si sta preparando ad arrivare su Rai1. Tra qualche mese uscirà questa produzione tratta dai romanzi di Diego De Silva con protagonista l’attore Massimiliano Gallo nei panni dell’Avvocato Vincenzo Malinconico. Ecco tutto ciò che c’è da sapere su quando inizia, sulla trama e sul cast.



“Vincenzo Malinconico, Avvocato” è la fiction tratta dai romanzi best seller di Diego De Silva, editi da Giulio Einaudi Editore. Si tratta di una coproduzione Rai ... Leggi su tvzap (Di venerdì 1 luglio 2022) “”: continuano le riprese, lasi sta preparando ad arrivare su. Tra qualche mese uscirà questa produzionedaidiDecon protagonista l’attore Massimiliano Gallo nei panni dell’. Ecco tutto ciò che c’è da sapere su quando inizia, sulla trama e sul cast.” è ladaibest seller diDe, editi da Giulio Einaudi Editore. Sidi una coproduzione Rai ...

Pubblicità

e_inveceno_ : @DiTeleblog @Usaun_altronome @FanFerrante @AleStonata Imma Tataranni: sostituto procuratore Vincenzo Malinconico: a… - liberaurora : RT @Whatever__11: VINCENZO MALINCONICO PER ME È GIÀ UN SÌ - ParliamoDiNews : Vincenzo Malinconico, Avvocato d`insuccesso: in autunno su Rai1 la serie con Massimiliano Gallo -… - giulio_galli : RT @Tele_nauta: #VincenzoMalinconico, Avvocato d’insuccesso: in autunno su Rai1 la serie con #MassimilianoGallo - Tele_nauta : #VincenzoMalinconico, Avvocato d’insuccesso: in autunno su Rai1 la serie con #MassimilianoGallo -