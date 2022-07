VIDEO | KVARATSKHELIA È DEL NAPOLI: LE PRIME PAROLE! (Di venerdì 1 luglio 2022) È arrivata stamattina l’ufficialità del deposito del contratto col NAPOLI di Kvicha KVARATSKHELIA, esterno georgiano arrivato col compito di sostituire Lorenzo Insigne. Il suo arrivo era risaputo da un bel po’ ma mancava ancora l’annuncio ufficiale del suo arrivo. Questo si preannuncia come forse l’acquisto che più desta la curiosità dei tifosi azzurri e tante sono le aspettative su di lui. Il nuovo giocatore del NAPOLI ha rilasciato un’intervista ai microfoni del giornale russo Sport Express, in cui ha commentato le sue emozioni per il passaggio al NAPOLI e i suoi pensieri sull’allenatore. Di seguito un estratto delle sue parole: “Da bambino sognavo di giocare nel Real Madrid, ma con il NAPOLI il mio sogno si è avverato. Volevo giocare in un grande club e il NAPOLI è uno dei migliori. ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 1 luglio 2022) È arrivata stamattina l’ufficialità del deposito del contratto coldi Kvicha, esterno georgiano arrivato col compito di sostituire Lorenzo Insigne. Il suo arrivo era risaputo da un bel po’ ma mancava ancora l’annuncio ufficiale del suo arrivo. Questo si preannuncia come forse l’acquisto che più desta la curiosità dei tifosi azzurri e tante sono le aspettative su di lui. Il nuovo giocatore delha rilasciato un’intervista ai microfoni del giornale russo Sport Express, in cui ha commentato le sue emozioni per il passaggio ale i suoi pensieri sull’allenatore. Di seguito un estratto delle sue parole: “Da bambino sognavo di giocare nel Real Madrid, ma con ilil mio sogno si è avverato. Volevo giocare in un grande club e ilè uno dei migliori. ...

Pubblicità

eaulamadonna1 : @MaQualeFrizione Bello il video di presentazione di Kvaratskhelia ?? - RealBarbagianni : Khvicha #Kvaratskhelia a 16 anni durante la finale di coppa del presidente del Kazakistan (Georgia U17 vs Russia U1… - CalcioNapoli24 : - TomGuai : RT @GianmarcoGio: ?????? @DinamoBatumi, uno stadio intero per salutare #Kvaratskhelia: ora il @sscnapoli. ???? - Grazianoel82 : RT @GianmarcoGio: ?????? @DinamoBatumi, uno stadio intero per salutare #Kvaratskhelia: ora il @sscnapoli. ???? -