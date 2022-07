VIDEO / Del Piero scatenato al concerto di Vasco, poi l’incontro con il rocker (Di venerdì 1 luglio 2022) Alessandro Del Piero e la moglie Sonia Amoruso al concerto di Vasco Rossi. Poi l'incontro tra l'ex capitano della Juve e il rocker di Zocca Leggi su golssip (Di venerdì 1 luglio 2022) Alessandro Dele la moglie Sonia Amoruso aldiRossi. Poi l'incontro tra l'ex capitano della Juve e ildi Zocca

Pubblicità

pietroraffa : #Draghi:'I temi del populismo non si sconfiggono disprezzandoli o ergendosi a paladini di altri sistemi. Il populi… - TIM_Official : Il vincitore di @AmiciUfficiale è finalmente sul palco del #TIMSummerHits! Quanto siete emozionati? ????… - Mov5Stelle : Se si vuole la stabilità del Governo perché allora attaccare il MoVimento 5 Stelle, che lo supporta, e Giuseppe Con… - teovit : RT @SergioRodriguez: Ci sono luoghi che restano per sempre nei nostri ricordi: posti speciali che ti segnano per tutta la vita! È diffici… - giovanninocf : RT @Robertonuzzoam: MENTRE IN ITALIA IL GOVERNO, PARLAMENTARI, SINDACI E MEDICI FANNO DI TUTTO PER NON FAR EMERGERE LA VERITÀ SUI DANNI DA… -