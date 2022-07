Viaggio nell' Italia dell' inflazione | cosa si mette nel carrello della spesa con 50 euro

Leggi su agi

(Di venerdì 1 luglio 2022) AGI - Comprare il pane, il latte e la frutta - beni di prima necessità che tutte le famiglie consumano normalmente - ogni giorno che passa diventa sempre più complicato. Una difficoltà dovuta all'aumento dei prezzi costante degli ultimi mesi, complice gli strascichia pandemia da Covid-19, l'aumento del costo'energia ee materie prime per l'invasione russa'Ucraina che ha messo a rischio la stabilità alimentare globale. Un supermercato vale l'altro, gli aumenti sono presenti ovunque, difficile trovarne uno dove si spende poco: dai grandi marchi ai discount più economici, i prezzi lievitano in ogni caso e se qualche anno fa una banconota da 50poteva essere sufficiente per far mangiare più persone, adesso si fa fatica are a tavola un pranzo anche per una ...