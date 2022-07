(Di venerdì 1 luglio 2022) Dire addio ai vecchiinquinanti per nuovi convogli a. E archiviare i camion come li conosciamo oggi per altri sempre a. E' l'ambizioso traguardo che si è posto il ministero delle Infrastrutture e mobilità...

Pubblicità

PalermoToday : Viaggeremo su treni a idrogeno, il Pnrr rende green i trasporti - micittastato : L'Europa punta sui treni di notte. Le nuove tratte in arrivo per farci risvegliare a 1000 chilometri e più da cas… -

Today.it

... 15 km/h in tutti gli altri casi; d) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati; e)... Potremo vederci contestare una multa solo sedai 137 km/h in su; sulle strade extraurbane ...... 15 km/h in tutti gli altri casi; d) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati; e)... Potremo vederci contestare una multa solo sedai 137 km/h in su; sulle strade extraurbane ... Viaggeremo su treni a idrogeno, il Pnrr rende green i trasporti