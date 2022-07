Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2022 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 1 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.DEL 1 LUGLIOORE 13.20 FLAVIA DONDOLINI DI NUOVO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLASULLA DIRAMAZIONESUD ANCORA INCOLONNAMENTI PER 2 KM PER IL TRAFFICO DIRETTO VERSO L’A1NAPOLI A CAUSA DI UN MEZZO PESANTE IN PANNE, TRA TORRENOVA E MONTEPORZIO CATONE PERMANGONO CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN ENTRATA VERSO IL CENTRO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST LA CAUSA UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA STESSA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE SALARIA SEMPRE A CAUSA DI UN INCIDENTE, IN PROVINCIA DI LATINA, SULLA PROVINCIALE 40 STRADA SABOTINO CI SONO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA ALTEZZA STRADA DEL PANTANELLO PER TRAFFICO, CODE SULLA VIA PONTINA ALL’ALTEZZA DI SPINACETO IN DIREZIONE ...